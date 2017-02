"Velen zeggen dat Club Brugge de topfavoriet is, maar in mijn ogen heeft Anderlecht een licht voordeel"

Eind volgende maand beginnen de play-offs in de Jupiler Pro League. Club Brugge en Anderlecht delen op dit moment de leiding en tellen vijf punten meer dan eerste achtervolger Zulte Waregem. Wordt de titelstrijd een duel tussen de twee aartsrivalen?

Franky Vercauteren verwacht alvast een open titelstrijd, waarin ook de 'kleinere' ploegen een kans maken. Voorlopig ziet hij zijn ex-club Anderlecht weliswaar als de voornaamste kandidaat voor de hoofdprijs. "De dagelijkse motivatie, tot de laatste dag van de play-offs, zal het verschil maken. Velen zeggen dat Club Brugge de topfavoriet is, maar in mijn ogen heeft Anderlecht een licht voordeel", zegt hij in L'Avenir.

"Gezien het niveau van de spelers en de structuur van de club blijft er een goede werkbasis over die er al voor 60 of 70 procent staat bij Anderlecht. Het is aan de trainer om de overige 30 procent in te vullen. Anderlecht heeft ook dit seizoen nog steeds een team om kampioen te worden", vindt Vercauteren.