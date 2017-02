"Wat als Anderlecht eind januari was gekomen? Dan weet ik niet wat ik gedaan had..."

door Redactie



Mathew Ryan heeft het voetbalplezier teruggevonden bij Racing Genk. Anderhalf jaar zat hij te verkommeren bij Valencia, maar uiteindelijk werden hem vanuit België verschillende reddingsboeien geworpen. Eentje liet hij echter liever links liggen.

Ryan moest veel ontgoocheling verbijten. "Ik heb me vaak verloren gevoeld in dat anderhalf jaar bij Valencia”, aldus Ryan bij FAN!. “Ik vroeg me vaak af wat ik hier in Europa zat te doen. Niet dat ik op zo’n momenten ga huilen, maar dan word ik wel kwaad. Gefrustreerd. And I wanna fix it. Dan wil het zo snel mogelijk weer rechtzetten. Toch heb ik geen spijt van mijn transfer. Ik zou het meteen opnieuw doen."

En dan kwam Anderlecht, net als Genk. Die keuze was snel gemaakt. “Maar stel nu dat ze eind januari zouden teruggekomen zijn en ik geen andere opties zou gehad hebben? (blaast) Dat zou een heel moeilijke beslissing geweest zijn. En ik weet niet wat ik dan zou hebben gedaan..."