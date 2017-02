DembÃ©lÃ© kreeg een staande ovatie van de Gentse fans: "Fantastisch, want voor hetzelfde geld..."

Dembélé kreeg een staande ovatie van de Gentse fans: "Fantastisch, want voor hetzelfde geld..."

Moussa Dembélé heerste donderdag op het middenveld, maar kon niet verhinderen dat Tottenham met het kleinste verschil ten onder ging. Opvallend: de Rode Duivel werd op handen gedragen door de Gentse fans.

In minuut 69 ging Dembélé onder luid applaus naar de kant, waarna een staande ovatie volgde en de thuisaanhang zijn naam scandeerde. (zie video onderaan)

"Dat is natuurlijk fantastisch", reageerde de Antwerpenaar voor de camera van Voetbalkrant.com. Het is altijd leuk om hier als Belg te komen voetballen en ze je steunen en respecteren. Dat apprecieer ik énorm, want voor hetzelfde geld is het helemaal anders."

Het resultaat van de Spurs was minder bemoedigend. Door de 1-0 van Jérémy Perbet heeft Tottenham volgende week nog een pak werk voor de boeg op Wembley. "Gent was scherper en toonde meer wil om te winnen. Dat is pijnlijk en teleurstellend", ging Dembélé verder.