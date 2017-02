Spurtbom Acheampong ontwikkelde zijn snelheid in Thailand

Frank Acheampong zorgde donderdag voor de overwinning tegen Zenit met zijn twee goals, en liet ook meerdere keren zijn ongelooflijke snelheid zien. Hij zou het waarschijnlijk zelf niet toegeven, maar hij is misschien een van de snelste voetballers ter wereld.

“Ik had vooraf even met Ivanovic gepraat," zei mede-Serviër Ivan Obradovic over de verdediger van Zenit die Frank Acheampong moest tegenhouden. "Ik heb hem vooraf maar niet gezegd dat een Acheampong in vorm eigenlijk niet te stoppen is. In mijn carrière zag ik nooit een snellere speler dan Frankie.”

Acheampong geeft zijn geheim prijs: “Toen ik Ghana verliet, dacht ik dat ik snel was. Maar toen arriveerde ik bij de Thaise topclub Buriram United en stond ik tegenover allemaal kleine Thaise voetballers met een enorm laag zwaartepunt. Iedereen was er snel. Daar in Azië ben ik nog rapper geworden.”

Bevestiging van de ploegmaats

Bij Anderlecht bestaat er alvast weinig twijfel dat hij de snelste is. Bruno zei over Frankie: "Al op zijn eerste dag bij Anderlecht viel iedereen zijn mond open: Wat een snelheid!” En Spajic gaat daarin mee: “Ik vergelijk hem met een springbal. Eens gelanceerd zie je Acheampong niet meer terug. En zelfs als hij valt, is hij sneller dan ooit recht,” besluit hij. Zondag staat Acheampong wellicht tegenover die andere sprinter van Oostende: Adam Marusic. Benieuwd wie er wie zal voorbijsteken.