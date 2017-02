De Boeck trekt hard van leer tegen de Belgische mentaliteit: "Kijk naar wat er met Peter Maes gebeurde..."

door Redactie



De Jupiler Pro League werd dit seizoen weer een trainerskerkhof. Glen De Boeck was een van de vele coaches die moest gaan en doet een opvallende vaststelling.

Nadat hij eerder aan de deur werd gezet bij Waasland-Beveren, gebeurde in het najaar van 2016 hetzelfde bij Moeskroen. "Een trainer geniet in België geen enkele bescherming", vertelt De Boeck in Het Nieuwsblad.

"Een trainersvakbond zoals die in Nederland bestaat, had een hartig woordje gesproken met Moeskroen, hoor. Daar is een trainer geen wegwerpproduct, in België zijn we dat steeds meer. Kijk naar wat met Peter Maes gebeurde..."

Broos als voorbeeld

"Er is hier zelfs geen contact tussen de trainers. Ik heb Hugo Broos nog niet gefeliciteerd met zijn overwinning in de Afrika Cup, ik heb wellicht zijn nummer niet eens meer. Maar alle bewondering voor wat hij heeft gepresteerd, dat wel", besluit De Boeck.