Union doet gouden zaak en lijkt op weg naar play-off 2 met eersteklassers

Union Saint-Gilloise heeft zondagavond een gouden zaak gedaan. De Brusselse club zette Tubeke in een rechtstreeks duel opzij en springt zo naar de vierde plaats. Ontzettend belangrijk, want die vierde plaats geeft recht op een deelname aan play-off 2 met eersteklassers.

Lange tijd was het ongemeen spannend op het veld van Union. Tot iets meer dan tien minuten voor tijd bleef er een 0-0-tussenstand op het scorebord staan, maar dan opende Da Silva de score.

In de absolute slotfase verdubbelde Fixelles de voorsprong. Bij 2-0 bleef het ook en zo springt Union in de stand over Tubeke naar de vierde plaats. Als Union die vierde plaats op de laatste speeldag vasthoudt, mag het naar play-off 2.