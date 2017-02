Verheyen legt uit waarom hij Pro Licence-cursus volgt: "Het is niet omdat ik een eersteklasser wil coachen"

"Dat ik een eersteklasser kan coachen? Niet dé reden waarom ik cursus volg" - Gert Verheyen Deel deze quote:

Verheyen schreef zich dus niet in met de gedachte om binnenkort aan het roer te staan bij een eersteklasser. “Neen, dat is absoluut niet de hoofdreden waarom ik de Pro Licence-cursus volg. Mocht dat wel het geval geweest zijn, dan had ik al veel eerder deelgenomen.”

De gewezen speler van Club Brugge hoopt alvast nog wat wijzer te worden door het volgen van de trainerscursus. “Ik denk dat je van iedereen in het voetbal iets kan opsteken. Je kan met je medeleerlingen – ik weet nog niet exact wie er allemaal meedoet – over voetbal babbelen en dat verrijkt je als coach. Ik kijk ook uit naar de stage in het buitenland, al weet ik op dit moment nog niet waar die zal doorgaan.”