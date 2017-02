Debat van de Week: Moet er in BelgiÃ« na Europese duels op maandagavond gevoetbald worden?

Debat van de Week: Moet er in België na Europese duels op maandagavond gevoetbald worden?

Donderdag staat er voor het Belgische voetbal veel op het spel in de terugwedstrijden in de Europa League. Michel Louwagie trok echter aan de alarmbel, omdat de wedstrijden van zondag (in de strijd om POI) eigenlijk primeren. We verbinden zijn 'vraag' aan ons Debat van de Week.

"Wij maken geen keuzes tussen Europa en de competitie, hoewel deelname aan play-off 1 cruciaal is voor de ontwikkeling van onze club. De match tegen Moeskroen van zondag is eigenlijk belangrijker dan het resultaat van Tottenham-Gent", zei Michel Louwagie vandaag in Het Nieuwsblad.

"Twee dagen rust is onvoldoende, dat is zelfs wetenschappelijk aangetoond. We hebben zondagmiddag op Standard gespeeld, maar vergeet niet dat je daarvoor zaterdag al op afzondering in de buurt moet, terwijl we op donderdag tegen Tottenham een fysiek zware wedstrijd hebben gespeeld. Daarom waren we blij dat we met een punt uit Luik terugkeerden", aldus de Gent-manager.

"Een must"

In andere competities kunnen ploegen na zware matchen in de Europa League op maandag voetballen. "Als we willen dat onze clubs in Europa blijven presteren, moet dat debat in België worden gevoerd. Ik heb het maandag op de vergadering van de Pro League (de verzameling van profclubs, nvdr.) nogmaals aangekaart. Het is een must", vindt Louwagie.

AA Gent staat voorlopig nog alleen met dit voorstel, maar hebben de Buffalo's hier een punt? Zou het een oplossing zijn om de competitieduels van de Belgische ploegen die in Europa actief zijn te verschuiven naar maandagavond? Wij vragen het aan jullie, beste Voetbalkrantlezers. Donderdagmiddag maken we de resultaten van het Debat van de Week bekend. Hou Voetbalkrant.com dus zeker en vast goed in de gaten!