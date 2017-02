Politiek wil het niet, Verhaeghe wil het niet, maar de fans willen absoluut het nieuwe Eurostadion

Voor mij is het belangrijk dat er niet te veel file isDeel deze quote:

De plannen van het Eurostadion vielen wel in de smaak. "Het stadion zelf? Het doet een beetje denken aan Lyon, wat al fantastisch was. Dit ziet er nog beter uit. Ik ben ook al in Amsterdam geweest en dat vond ik zelf niet zo makkelijk. Wat voor mij heel belangrijk is dat er niet te veel file is. Wij komen bijvoorbeeld van Tienen en na een match duurt het minstens twee uur voor we thuis zijn. En daar is al rekening mee gehouden."

"Een supporter denkt ook aan hoe hij aan het stadion gemakkelijk geraakt en dat het niet te duur is", zei Christophe Tesseur. "Stel dat ze 50 euro beginnen vragen voor een ticket en 4 euro voor een pintje. Dan gaan de mensen ook niet komen. Het project is heel schoon en is een meerwaarde voor België. Als je de stadions in België bekijkt, dan is dat toch treurig."