Guy Martens (Genk) krijgt zware klap te verwerken

door Redactie



Anderlecht-Genk is even bijzaak bij de Limburgers. Guy Martens, de net teruggekeerde doelmannentrainer van de Limburgers, kreeg immers verschrikkelijk nieuws.

"Met een droef hart melden we het overlijden van de vader van onze keeperstrainer Guy Martens. Veel sterkte Guy vanwege de hele KRC Genk familie", schrijft Racing Genk op hun website. Martens is de man die onder meer Thibaut Courtois en Koen Casteels onder zijn hoede had bij Genk.

Na een verblijf bij het Russische Samara werd hij tijdens de winterstop, samen met Jos Daerden, teruggehaald bij de club van zijn hart. Het was Dimitri De Condé die hem terughaalde nadat hij eerder met een zuur gevoel vertrokken was.

We wensen Guy, familie en vrienden onze innige deelneming!