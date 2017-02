Toch zorgen bij Club Brugge na uithaal tegen Essevee

door Johan Walckiers

door

Lior Refaelov vroeg zelf om vervanging na trap op enkel

Foto: © photonews

Club Brugge leerde gisteren Zulte Waregem een lesje. Het werd een feestje in Jan Breydel, maar toch was er eentje die niet zo gelukkig was. Lior Refaelov moest immers op eigen vraag vervangen worden.