Kortrijk gaat ingrijpen, Belhocine mag zijn boeltje pakken: "Dit kan niet meer"

door Redactie



KV Kortrijk heeft in de terugronde een pijnlijk parcours afgelegd. De West-Vlamingen haalden amper 6 op 39 en dat gaat zo zijn gevolgen hebben. Voorzitter Joseph Allijns sprak ook al van "een onhoudbare situatie".

Karim Belhocine zal de week waarschijnlijk niet uitdoen bij Kortrijk als we de woorden van Allijns goed interpreteren. "Wat mij vooral verontrust is het spelpeil dat dramatisch slecht was. Als ik onze trainer hoor zeggen dat de anderen meer goesting hadden dan die van ons, dan plaats ik daar vraagtekens bij", aldus Allijns in HLN.

Kortrijk heeft wel niets meer te winnen of te verliezen. "Maar dat volstaat niet", vervolgde Allijns. "We moeten dringend de curve ombuigen en in functie van volgend seizoen gaan denken. De fans zijn misnoegd en dat begrijp ik. Ik mis mentaliteit en inzet en ik merk gelatenheid. Ik probeer rustig te blijven, maar ik besef voluit dat dit niet langer kan."