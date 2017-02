Persoons hard voor zijn ploegmaats: "Zelfs dat hebben we niet gedaan tegen tien man"

Het lukte Lokeren zaterdagavond niet om tegen 10 Eupen-spelers de drie punten thuis te houden. Aanvoerder Koen Persoons was niet tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

"Het was echt slecht wat we gebracht hebben", besefte de middenvelder na de wedstrijd. "Als het voetballend niet lukt, dan rest er nog één ding: een goede mentaliteit tonen en lopen voor elke bal. Maar dat hebben we zelfs niet gedaan tegen tien man."

"Het eerste halfuur deden we niet wat we moesten doen, tot de gelijkmaker. Op het einde van de eerste helft was het redelijk, maar in de tweede helft brachten we te weinig. In de tweede helft hadden we nog enkele kansen. Logisch, als je tegen 10 speelt."

"Een 13e plek is heel mager en niet wat ik voor ogen heb met dit Lokeren"

Al bij al is het een erg matig seizoen van de Waaslanders. "We hebben inderdaad een erg flauw seizoen. We zijn heel zwak begonnen en dan was er een heropleving tot Nieuwjaar. Tegen Gent, Anderlecht en Club Brugge was het dan wel weer goed, maar de laatste twee matchen brachten we te weinig", klinkt het.

Enkel een goede prestatie in play-off 2 kan het seizoen van Lokeren nog wat glans geven. "Daar moeten we ambitie tonen. Een 13e plek is heel mager en niet wat ik voor ogen heb met dit Lokeren. We moeten dus echt nog iets maken van play-off 2", besluit Persoons.