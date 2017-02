Anderlecht raakt gelanceerd, maar... "Dat is een handicap tegenover Club Brugge"

Je ziet stilaan dingen die Anderlecht-waardig zijn - Paul Van Himst Deel deze quote:

"Het is een ploeg die aan het groeien is en die bij momenten al goed voetbal toont. Je ziet stilaan dingen die Anderlecht-waardig zijn. Dat is positief voor de play-offs."

Keerzijde van de medaille is de Europa League-campagne. Die zou Anderlecht wel eens punten kunnen kosten in de race om de titel. "Dat is een handicap tegenover Club Brugge, want ik denk toch dat het tussen Anderlecht en Club zal gaan. Maar Anderlecht heeft een heel brede kern en Weiler roteert ook vaak."