PO1 ook volgend seizoen aartsmoeilijk voor KRC Genk? "Als er wéér vertrekken, dan wordt het nog maar eens opnieuw beginnen"

door Redactie



KRC Genk dreigt net als Standard naast play-off 1 te vallen. Een spijtige zaak voor de Limburgers en de modale voetbalfan, want de blauwhemden lieten in de reguliere competitie bij momenten sprankelend voetbal zien.

Ook tegen landskampioen Club Brugge legden de Genkies zaterdag een topprestatie af. "Het zou doodjammer zijn dat dit Genk straks ontbreekt in play-off 1", stelt Wilfried Van Moer in Het Belang van Limburg. "Daarin horen ze met dit voetbal echt thuis. Maar je zag zelfs zaterdag waar de zwakke plek zit van dit team. Ze hebben veel te veel kansen nodig om te scoren."

Moeilijk om op verder te bouwen

Als het dit jaar niet lukt, dan maar volgend seizoen. Al vreest Van Moer dat het ook dan geen sinecure wordt om bij de eerste zes te geraken. "Je zou kunnen stellen dat Genk een aangenaam en jong team heeft, waarop ze kunnen verderbouwen."

"Maar zo kan je tegenwoordig niet meer redeneren. Want ook in de volgende transferperiode zullen de beste spelers - ik denk dan in de eerste plaats aan Pozuelo - weer verkocht (moeten) worden. En wordt het nog maar eens opnieuw beginnen."