Westerlo-manager stelt zich vragen na degradatie: "Ik zie de laatste weken toch rare uitslagen"

Moeskroen ging vandaag 0-2 winnen op het veld van Kortrijk, vorige week pakten Les Hurlus thuis de zege tegen Standard. En dus moet Westerlo volgend jaar in 1B aantreden. "Ik had het totaal niet verwacht, want Kortrijk ging zijn best doen", opent Wijnants bij Sporza.

"Vorige week hebben wij de kans gemist en hadden we tegenslag in de 92e minuut. Maar dat hoort bij het voetbal. Genk had een kans op Play-off I en het is normaal dat zij hun job doen. Maar ik zie de laatste weken toch rare uitslagen. Ik zal geen insinuaties doen, maar Kortrijk verliest met 0-2 en Standard verloor vorige week ook al van Moeskroen."

"Dat zijn de wetten van het voetbal, zeker?" - Herman Wijnants

En dus vindt Wijnants het op zijn zachtst gezegd een beetje vreemd. "Dat zijn de wetten van het voetbal, zeker? Ach, ik moet niet zeuren over wat er in Kortrijk en tegen Standard gebeurd is. Ik moet er mee leren leven, maar ik ga het toch even laten bezinken", besluit de Westerlo-manager.