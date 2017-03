"KV Mechelen heeft play-off 1 niet in Gent verloren"

"We hebben de kwalificatie vandaag niet verloren." Yannick Ferrera moest op de onderlip bijten terwijl hij de woorden uitsprak, maar de waarheid is het natuurlijk wel.

"Dat is een paar maanden geleden al gebeurd. Bovendien moet ik toegeven dat KAA Gent vandaag simpelweg de betere ploeg was. We kregen bij een 0-0 een grote kans, maar dat was het dan ook."

Na de wedstrijd nam Ferrera zijn spelersgroep nog even apart. "Ik heb mijn spelers gezegd dat ik fier ben. Natuurlijk is het pijnlijk om naast play-off 1 te grijpen, maar we mogen niet vergeten achterom te kijken."