FOTO'S: Rookbommen en vuurwerk Genk-fans zorgen opnieuw voor slachtoffers met brandwonden, supportersvereniging grijpt in

Zowel in Sint-Truiden een paar weken geleden als zondag in Westerlo werden er rookbommen en vuurwerk afgestoken in het bezoekersvak. Daarbij vielen enkele slachtoffers brandwonden op. (zie foto's)

Eigen supporters in gevaar

De OSV wil dit niet langer negeren en roept via de sociale media iedere Genkie op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. "Wij hopen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en geen vuurwerk of rookbommen meer in de tribunes aansteekt zodat er geen slachtoffers meer kunnen vallen", klinkt het.

"Wij als OSV kunnen niet toestaan dat sommige door het gebruik van pyro onze eigen supporters in gevaar brengen met alle gevolgen van dien. Laten we er voor de rest een feest van blijven maken. Sportieve groeten, het OSV."