Zo brengt Annys zijn teleurstelling onder woorden na de degradatie

"Dit komt ongelooflijk hard aan", opent Annys. "We konden hopen op 2 scenario's, één waarbij Moeskroen niet won en één waarbij wij wonnen. Moeskroen won wel en Genk steekt in bloedvorm."

"We hebben dit seizoen vaak goede matchen gespeeld, maar we konden het te vaak niet afmaken. Vorig seizoen hadden we af en toe wat meeval en die factor geluk ontbrak dit seizoen. Dit is heel zuur."