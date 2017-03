De Boeck staat al op het lijstje van Belgische eersteklasser, eerst nog de 'oude' coach op de hoogte brengen

De Boeck, werkloos sinds zijn ontslag bij Moeskroen, staat volgens HBvL op de shortlist van KV Kortrijk. Daar zou de opvolger van Belhocine moeten worden, want daar zijn ze toch niet helemaal tevreden over na de vele verliesmatchen in de tweede helft van het seizoen.

De Boeck zijn naam circuleert trouwens wel bij meerdere clubs. Zo zou ook Lierse hem achter de hand houden indien de onderhandelingen met Peter Maes niet lukken. Bij KV Kortrijk ontkennen ze wel al gesproken te hebben met De Boeck.