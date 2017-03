"Toen Club Brugge mijn contract niet verlengde, heeft mijn vrouw non-stop geweend"

“Mijn generatie groeide op in een land in oorlog. Daarom ben ik pas op 29-jarige leeftijd naar het buitenland vertrokken. Bovendien stond ik onder contract bij Dinamo Zagreb, de club van mijn dromen. Voor mij hoefde een buitenlandse transfer dus niet echt”, steekt Butina van wal in een gesprek met Fan.

“Tot een scout van Club Brugge me op het spoor kwam. Na overleg met mijn familie maakte ik de overstap, de beste beslissing van mijn leven. Brugge is de mooiste stad ter wereld. Ik had tijd nodig om te wennen aan het nieuwe ritme. Trond Sollied had dat correct ingeschat. Na een week of zes koos hij toch voor mij.”

Pijnlijk

Na drie jaar was het verhaal bij blauw-zwart over. Een moeilijk moment, maar Butina kan het een plaats geven. “Toen Club mijn contract niet verlengde, heeft mijn vrouw non-stop geweend. Dat het bestuur toen opteerde voor jongere keepers, was best wel pijnlijk voor mij, maar dat hoort bij het profvoetbal”, besluit de Kroaat.