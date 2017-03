Oranje boven bij Club Brugge - Ruud Vormer: "Als je iemand een selectie voor de nationale ploeg gunt, is het hem. Een geweldige kerel en speler"

Voetbalkrant.com ging ten rade bij Freek Jansen, verslaggever bij het Nederlandse Voetbal International. Jansen volgt de verrichtingen van Ajax en het Nederlandse nationale elftal op de voet en is dan ook aangewezen om zijn zegje te doen over de Nederlanders van Club Brugge. Vandaag richten we de blik op Ruud Vormer (28).

Aanjager mét goede voeten

Club Brugge plukte Vormer op 1 september 2014 weg bij Feyenoord, waar hij in een moeilijke situatie zat. De middenvelder was er lang niet zeker van een basisplaats en had nood aan een nieuwe uitdaging. Michel Preud'homme kende Vormer nog van toen hij in de Eredivisie aan de slag was en twijfelde niet.

Vormer groeide in Brugge uit tot één van de drijvende krachten achter de recente successen van blauw-zwart. Als aanjager vertolkte hij een belangrijke rol, maar ook zijn voetballende kwaliteiten zijn niet te onderschatten. De fans zijn helemaal weg van Vormer, die in een mum van tijd tot publiekslieveling uitgroeide.

Selectie voor Oranje

“Ruud Vormer. Waar zal ik beginnen?", lacht Freek Jansen. "Het is een geweldige kerel en ook een geweldige voetballer. (op dreef) Als je iemand een selectie voor Oranje gunt, dan is het hem wel. Hij beleeft het spelletje zó intens, is heel vriendelijk en toegankelijk, heeft geen capsones, … Kortom: het is een voorbeeldprof.”

“Ik weet nog goed dat, toen hij bij Roda JC speelde, wij hem bij Voetbal International verkozen tot Speler van het Jaar. Bij Feyenoord had hij het moeilijk, maar dat is ook niet onlogisch: Jordy Clasie (nu bij Southampton, nvdr.) stond op zijn positie en was toen ook aanvoerder. Het is knap hoe Vormer zich nu bij Club Brugge in de kijker speelt.”

