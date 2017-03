'Met alle Chinezen, niet met den dezen'? Overnemer vertrekt boos bij OHL

door Redactie



Chinese kandidaat-overnemer verliet woest het land

Foto: © photonews

De overname van OH Leuven zit meer dan op de helling. Het aanhoudende protest van supporters en politici lijkt een slag thuis te halen. De kandidaat-overnemer die in het land was, vertrok immers woedend.