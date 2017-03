Nany Dimata weldra in de voetsporen van Lukaku en co? "Focus! Anders zou ik wel eens naast mijn schoenen durven lopen"

Verrast door dit seizoen? Dat zou ik niet zeggen - Nany Dimata Deel deze quote:

De toon van de babbel is gezet. Dimata beleeft na een woelig vertrek bij Standard de beste voetbalmaanden van zijn leven. Een verrassing? "Zo zou ik het niet noemen. Ik heb hard gewerkt om hier nu te staan. Dat dit me in mijn eerste volwaardige seizoen overkomt, is natuurlijk uniek. Ook mijn familie had niet verwacht dat het zo zou vlotten."

Martinez in de tribune

In de bekerfinale speelde de centrumspits een van zijn beste matchen tot dusver. "Het was hoe dan ook de belangrijkste", aldus Dimata. "Een grote afspraak waar ik present moest zijn. Gelukkig kon ik het dankzij mijn ploegmaats waarmaken. Tof trouwens dat ook bondscoach Roberto Martinez in de tribune zat. We hebben er een geweldige finale van gemaakt. Met alles erop en eraan. In tegenstelling tot de voorspellingen..."