De play-downs uitgelegd: hoe Lommel een belangrijk voordeel heeft op OH Leuven (en Cercle helemaal moet opletten)

Net als in play-off 1 - en in tegenstelling tot in play-off 2 - verliezen de ploegen in play-off 3 niet al hun punten. Wel worden dus de punten gehalveerd en eventueel afgerond naar boven.

Lommel United staat zo nog steeds afgetekend laatste, maar het zag zijn achterstand wel verkleinen van twaalf naar zes punten verkleinen. Toch weer iets meer kans voor de Limburgers om alsnog degradatie te vermijden.

Tubeke ging van 34 naar 17, Cercle Brugge van 33 naar 17 (met afronding naar boven), OHL van 30 naar 15 en Lommel van 18 naar 9. Rest dus de vraag: wat als er na de play-downs twee ploegen evenveel punten hebben?

Cercle Brugge zou het meeste pech hebben als ze nog naast Lommel (of een ander team) gedeeld laatste worden, want de eerste regel gaat over de halvering van de punten en de afronding naar boven. Als pakweg OHL en Lommel op gelijke hoogte komen? Dan tellen de regels van artikel 1531 van het bondsreglement. Dat is dus - in tegenstelling tot in play-off 1 - in het voordeel van het team dat tijdens de play-offs het meeste wedstrijden kan winnen.