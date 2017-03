Zwak spel van Belgische beloften, maar dat is niet het belangrijkste (met boodschap voor 'vedetten')

Maar daar zal wel nog wat werk aan zijn, want een ploeg zonder uitblinkers moet het hebben van zijn collectief. En dat staat er nog niet..." Nee, dit is een nieuwe groep. Na één week samen, in soms moeilijke omstandigheden (zware trainingsveld), kan ik niet meer eisen. En de tegenstander was ook niet makkelijk", aldus Walem, die suste toen we hem vroegen na de niet zo overtuigende prestatie.

"We hebben toch 15-16 kansen gehad, maar daar hadden we inderdaad meer mee moeten doen. Het is ook een kwestie van ritme. Veel van mijn spelers hebben weinig minuten bij hun club. Ze moeten daar meer spelen en dan zal het hier ook beter gaan", zei Walem.