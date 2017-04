Wat is er aan de hand met Hanni? Hij voelt zich niet goed in zijn vel in zijn huidige rol

Hanni, dit seizoen al goed voor 8 goals en 10 assists in de competitie, werd uitgefloten door zijn eigen fans. Pijnlijk, maar niet onbegrijpelijk als je de laatste twee wedstrijden van de aanvallende middenvelder bekijkt. De acties die lukten waren een klein percentage van wat hij ondernam.

Op Anderlecht heb je weinig krediet, vraag dat maar aan een Jovanovic, die ook zijn deel van de kritiek te verwerken kreeg. Maar bij Hanni is het extra pijnlijk omdat hij die kapiteinsband draag, een vergiftigd geschenk op dit moment. Want op zulke momenten komt al vaak eens naar boven dat Youri Tielemans - God in het Astridpark - de enige echte kapitein is.

Maar het is niet enkel Hanni zijn schuld dat hij zo zwak acteert. Weiler probeert plaats te maken voor zowel Trebel en Stanciu, die blijkbaar in een rotatiesysteem zijn beland, en die moeten centraal spelen. Hanni speelde zijn beste matchen voor de Brusselaars centraal, de positie die hem het best ligt.

Geschoold als 'tien'

Hanni is in Frankrijk geschoold als ouderwetse nummer 10, eentje die dicht achter de diepe spits speelt. Op links - waar hij nu geposteerd wordt - verliest hij veel van zijn kwaliteiten. Links - ondanks wat Weiler beweert - is geen plaats waar hij zich thuisvoelt.

Na de wedstrijd ging de Zwitser er ook licht overheen: "Er waren veel technische en tactische fouten aanvallend. Daarom was ons publiek misschien wat boos op sommige spelers. Maar ik hecht er geen belang aan..."