Weiler zag Anderlecht moeilijke periode te boven komen: "Snelle balcirculatie, nauwelijks slechte passes, ... dit was de kwartfinale"

"De ploeg is er altijd in blijven geloven", reageerde coach René Weiler opgetogen over het resultaat. "We gaven weinig kansen weg en waren fysiek énorm sterk."

Nochtans liep Anderlecht in de eerste periode tegen een 0-1-achterstand aan. "We begonnen goed, maar na 10 minuten kregen we het moeilijk. United gaf nauwelijks slechte passes en hanteerde een snelle balcirculatie. Toen werd duidelijk dat dit de kwartfinale van de Europa League is."