Hasi en Anastasiou aan KV Kortrijk gelinkt, Belhocine die met anderhalf been op straat staat bijt van zich af

Maar tot op heden viel er geen overeenkomst uit de bus. En dus is Karim Belhocine nog steeds de T1 van KVK. De Algerijn blijft er rustig onder. "Het interesseert me niet", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Iedereen is passant in het voetbal, behalve de coach en de supporters."

"Ikzelf weet van niets en probeer me gewoon te focussen op de eerstvolgende wedstrijden en mijn spelers die iedere dag gemotiveerd op het trainingsveld staan. De rest zien we daarna wel."