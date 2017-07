Club Brugge-CEO Vincent Mannaert trekt ongezien van leer in zaak-Preud'homme: "Degoutant, dit is de schaamte voorbij"

Bij Club Brugge is men woest op bondsprocureur Marc Rubens. "Die voelt zich met het Bondsparket verheven boven iedereen. Hij acht zich belangrijker dan het voetbal en maakt het kapot om zelf aandacht te krijgen", klinkt Mannaert scherp in Het Nieuwsblad.

"Toen Michel door de Reviewcommissie werd voorgedragen, reageerden we niet. Maar dit is de schaamte voorbij. Iemand met 0,0 relevantie in het Belgische voetbal die gaat oordelen over een monument als Preud’homme, een van de grootste voetballers uit onze geschiedenis."

Vechten tegen figuren zoals Rubens

"Iemand die het oordeel van een ervaren scheidsrechter als Luc Wouters overrulet, iemand die na een zitting met een persoonlijke verdediging nog beroep aantekent. Dan begrijp ik wel dat mensen als Michel uiteindelijk zeggen dat het niet meer hoeft. Degoutant."

Mannaert roept zijn collega's dan ook op tot actie. "Wij, mensen die wel professioneel met het voetbal bezig zijn, moeten onszelf beschermen. Vandaag constateer ik gewoon en kan ik anderen alleen maar oproepen mee na te denken over een oplossing. Met dit soort fratsen jaag je alle voetbalprofessionals weg en dat is zeer, zéér jammer. Daarom dat ik met elke vezel in mijn lijf wil vechten tegen dit soort instanties en figuren zoals Marc Rubens."