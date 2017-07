Preud'homme komt terug op niet-selectie van Rhijn: "Neen, daar had het niets mee te maken"

"Ik heb het na de match in Zulte Waregem uitgelegd. (lees het artikel hier) Ik had vier aanvallende spelers op de bank en koos voor de meest verdedigende back. Het was puur voor het evenwicht. Of ik met Ricardo heb gesproken? Ja, maar niet specifiek over de niet-selectie. Ik spreek met al mijn spelers. Maar dat gaat over heel wat zaken. Over hun prestaties bijvoorbeeld."

Met de handsbal in de wedstrijd tegen Sporting Charleroi, had de niet-selectie tegen Zulte Waregem alleszins niets te maken. "Neen, dat neem ik Ricardo absoluut niet kwalijk. Daar heeft de niet-selectie niets mee te maken", benadrukte Preud'homme. "Ricardo kreeg toen een duw en was uit evenwicht. Oké, zelfs dan maak je best niet zo'n beweging met je hand, maar als je uit evenwicht bent kan je rare bewegingen maken."

Wél in definitieve wedstrijdselectie tegen Anderlecht?

Of van Rhijn voor de topper op het veld van RSC Anderlecht wél in de definitieve wedstrijdselectie zal zitten, wilde Preud'hommme nog niet verklappen. "De selectie volgt zaterdag. Iedereen, behalve Abdoulay Diaby (geblesseerd, nvdr.) en Benoit Poulain (geschorst, nvdr.), komt in aanmerking", besloot de coach van blauw-zwart.