Jeugdproduct Anderlecht dat langs Standard passeerde en in de anonimiteit belandde duikt plots weer op in de Jupiler Pro League

door Redactie



Bekend gezicht is weer in België

Foto: © photonews

In eerste klasse komen kijken is één zaak, maar er ook blijven is nog wat anders. Een vertrouwd gezicht uit de Jupiler Pro League kan erover meespreken.