Opmerkelijk: OHL verplicht jeugdspelers om naar match te komen: "Omgekeerde wereld"

Alle jeugdspelers van de club worden verplicht om vrijdag aan Den Dreef aanwezig te zijn om de club aan te moedigen. Het is nu niet abnormaal dat de club jeugdspelers laat komen, maar een verplichting is dat nog nooit geweest.

"Het zegt veel over hoe het er nu aan toegaat", zegt een oud-speler ons. "In onze tijd was het omgekeerd. Wij offerden onze vrije tijd op om trainingen te gaan geven aan de jeugd. Nu moet de jeugd de eerste ploeg gaan steunen. De omgekeerde wereld."