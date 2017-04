Dit is ons Team van de (mid)Week!

Doel

Tussen de palen krijgt Kalinic een stek. De boomlange doelman van AA Gent zorgde ervoor dat de Buffalo's hun krappe voorsprong intact hielden toen Zulte Waregem in de tweede helft toch nog kwam opzetten. Zijn beste redding kwam er op een poging van... ploegmaat Dejaegere.

Verdediging

Achterin vinden we nog een ploegmaat van Kalinic. William Troost-Ekong speelde een wel heel solide partij als last-minute vervanging van de geblesseerde Stefan Mitrovic. Naast hem posteren we Benoit Poulain, die alweer licht over de schreef ging, maar voor het overige een dijk van een wedstrijd speelde.

Clinton Mata speelden dan weer een wereldpartij op bezoek bij Anderlecht. Dat Charleroi met de drie punten ging lopen, was voor een groot deel te danken aan de tomeloze inzet en het enorme loopvermogen van de rechtsback.

Middenveld

Ook op het middenveld vinden we een vertegenwoordiger van de Carolo's. Damien Marcq was de regulator in het hart van het team en was duidelijk de beste man op het veld. Verder kon Kasmi bekoren bij Lierse en zette Kubo Gent op weg naar een nieuwe uitzege.

Op de flanken bleek Izquierdo gewoonweg te wachten tot hij zijn échte Gouden Schoen kreeg. Van het moment dat hij op Jan Breydel zijn schoen in handen kreeg, begon hij te flitsen zoals voordien. Wat een match! Op rechts kiezen we voor Benson, wat een heerlijke voetballer is dat toch, daar bij Lierse.

Aanval

Voorin kiezen we voor twee typische killers. Jelle Vossen werkte zich te pletter én prikte een doelpuntje binnen, Harbaoui zorgde voor dé goal die de play-offs opnieuw wat leven inblies.