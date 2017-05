Serieuze verwittiging richting Club Brugge: "Wat Charleroi in Anderlecht kon, dat moeten wij toch ook kunnen in Jan Breydel?"

"We zitten in een luxepositie door de bekerwinst, maar we wilden echt wel nog heel veel laten zien in play-off 1. De groep was superprofessioneel en had er veel zin in. De verliesmatch tegen Anderlecht en dat we in de eerste vier-vijf matchen niet konden winnen? Dat heeft ons pijn gedaan, maar we worden niet zenuwachtig", aldus Francky Dury.

“We willen met een goed gevoel deze competitie beëindigen. De focus ligt op de vierde plaats. Nog eens een 2 op 15? Dat gaat niet gebeuren, daar heb ik vertrouwen in. Het was al vijf keer zeer close in play-off 1, maar dramatisch was het zeker niet. En wat Charleroi op Anderlecht kon, dat kunnen wij misschien ook wel op Club Brugge?"

“Verder is het misschien ook gewoon goed dat Zulte Waregem weet wat het tekort komt met oog op volgend seizoen, als we er in Europa moeten staan én meestrijden voor play-off 1. Daarover veel bijleren is misschien belangrijker dan de vierde of de zesde plaats. We hebben gezien tegen Gent dat we zonder MeÏté sukkelen op het middenveld.”

Tegen Gent hadden we nog twee uur mogen spelen ...

Ook Mbaye Leye wil dringend eens een driepunter pakken: "De mentaliteit is er bij onze volledige ploeg en we willen echt wel wedstrijden winnen. We verloren dit seizoen nog maar twee keer in eigen huis en willen dat nu zo houden. Het spel was er soms wel, maar met 2 op 15 kunnen we niet tevreden zijn."

Tegen Gent miste Leye een dot van een kans, terwijl hij ook eens scoorde vanuit buitenspel: “Soms lukt alles, soms niets. Tegen Gent hadden we nog twee uur mogen spelen, we hadden vermoedelijk nog niet gescoord. Ik was ook erg boos na de nederlaag in Charleroi, ik zal mijn persoonlijkheid niet veranderen. Maar goed: een keer winnen en we zijn misschien wel vertrokken. We mikken nog op die derde plaats."