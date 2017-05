Bondsparket neemt beslissingen omtrent rode kaarten Gent-Charleroi

Louis Verstraete pakte nog maar zijn eerste rode kaart, dus voor hem werd twee speeldagen waarvan één met uitstel gevraagd. Tainmont nam al wat rode kaarten in zijn Belgische loopbaan, dus kon de Fransman daar niet op rekenen. Het bondsparket vordert twee speeldagen.

Het is toch opvallend zwaar voor twee overtredingen waarbij beide spelers, daar was men het in beide kampen toch over eens, niet de intentie hadden om de tegenstander te blesseren. Dat terwijl Antonio Milic ook maar twee speeldagen kreeg voor zijn zware overtreding op Coulibaly van vorige week.

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Louis Verstraete (@KAAGent) 2 w. schorsing vanaf 17.05.2017 (waarvan 1 met uitstel) + boete € 600 — Belgian Football (@Belgianfootball) May 15, 2017