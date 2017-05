Anderlecht trekt aan de alarmbel na middelvinger van Teodorczyk richting Club Brugge-fans

Dat Teodorczyk ongelukkig was vanwege zijn bankzittersstatuut tegen Club Brugge valt te begrijpen. Zijn middelvinger die niet past bij een instituut als Anderlecht dan weer niet.

"Zijn gedrag was ontoelaatbaar", stelt ook RSCA-woordvoerder David Steegen in Het Nieuwsblad. "Maar ergens begrijpen we ook dat spelers die zo geprovoceerd worden wel eens hun cool verliezen."

Serene organisatie behouden

Toen de spelers van Anderlecht op Jan Breydel toekwamen, werden ze uitgescholden en zelfs bespuwd. Dat was volgens Marcin Kubacki, de manager van Teodorczyk, ook de reden waarom de aanvaller zo kwaad was.

"Dat ze tegen ons zingen, hoort erbij. Maar wij – als voetbalclubs – moeten blijven waken over een serene organisatie van toppers", gaat Steegen verder. "Dat is een collectieve verantwoordelijkheid. We moeten kunnen blijven voetballen."