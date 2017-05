Boeckx neemt de schuld voor middelvinger Teo op zich: "Zoals 'mister Bean'" (met beelden)

De fans van Club Brugge kregen de middelvinger na de pers te zien. "Het was eerder bedoeld als een soort van gimmick, zoals Mister Bean dat ook deed", klonk het bij Boeckx. "We hebben er wel over gepraat na de wedstrijd in Brugge."

"Lukasz vertelde me dat hij meteen geprovoceerd werd door de Brugse fans, maar zijn reactie was niet kwaad bedoeld. Het was eerder bedoeld als een soort van gimmick om naar Jan en alleman zijn middelvinger op te steken, zoals Mister Bean dat ook deed", schrijft Het Nieuwsblad.

Mister Bean in Amerika kreeg bij zijn aankomst een middelvinger opgestoken en dacht verkeerdelijk dat het daar de manier was om mensen te groeten.

En hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, Boeckx kan wel eens gelijk hebben, want zelf kreeg hij ook al menige middelvinger van de Pool toegeworpen, zelfs al zijn het in de kleedkamer beste maatjes. "We doen dat inderdaad onderling al langer, dus ik neem de schuld voor het gebaar van Lukasz op mij."