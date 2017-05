Anderlecht-coryfee laat zijn licht schijnen over eerste jaar Weiler: "Je kan er niet naast kijken, hÃ©"

Anderlecht-coryfee laat zijn licht schijnen over eerste jaar Weiler: "Je kan er niet naast kijken, hé"

door Timothy Collard

Anderlecht-coryfee laat zijn licht schijnen over eerste jaar René Weiler: "Je kan er niet naast kijken, hé"

René Weiler loodste RSC Anderlecht in zijn eerste jaar bij de club meteen naar de titel. Het voetbal was lang niet altijd oogstrelend, maar toch is Anderlecht-coryfee Gille Van Binst overwegend positief over het eerste seizoen van Weiler.