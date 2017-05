Iets voor een Belgische topclub? Deze geniale spelmaker zoekt een nieuwe werkgever

De 30-jarige Honda is binnenkort namelijk een vrije speler. De Japanner besliste om zijn aflopende contract bij AC Milan niet te verlengen en gaat in de komende dagen en weken dan ook op zoek naar een nieuwe club.

Het grote publiek maakte in het seizoen 2009/2010 kennis met Honda, die toen floreerde bij de Nederlandse club VVV-Venlo. De linksvoetige spelmaker flitste toen voorbij alles en iedereen in de Eredivisie en versierde niet veel later een transfer naar CSKA Moskou.

Op een zijspoor bij Milan

In het seizoen 2013/2014 ging Honda aan de slag bij AC Milan, maar dat werd geen groot succes. Tot vorig seizoen kwam de Japanner wel vaak aan spelen toe, maar tijdens deze jaargang moest de speler zich tevreden stellen met amper één basisplaats.

Nu gaat Honda op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het is niet uitgesloten dat de aanvallende middenvelder een stap terugzet, maar het blijft maar de vraag of hij ook van plan is om in te leveren.

Nederlandse en Belgische topclubs zullen ongetwijfeld eens aan Honda denken. Maar of er effectief iets mogelijk is, hangt vooral van de speler zelf af…