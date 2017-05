HÃ©Ã©l opvallende cijfers: Welke supporters in de Jupiler Pro League betalen het minst en het meest per behaald punt van hun club?

Per club werd uitgezocht hoeveel ieder thuispunt en -doelpunt, voor de abonnementhouder kostte.

Supporters van Oostende komen het beste uit de bus, die betalen in verhouding het minst, met €2,93 per goal en €3,39 per punt.

Westerlo supporters hebben niet veel om voor te juichen, die betalen namelijk het meeste per doelpunt met €11,35.

Kijkend naar het gemiddeld aantal goals en punten was je bij Oostende het minste geld kwijt, respectievelijk €2,93 en €3,39. Kortrijk volgt met een gemiddelde van €2,93 per goal, maar is vanwege het lage aantal punten met €5,17 per punt een van de duurste.

Club het beste, Anderlecht het duurste (abonnement)

Club Brugge is met €3,36 per goal en €3,70 per gewonnen punt derde in het lijstje. In vergelijking met de kosten voor een abonnement en eindklassering in de competitie lijk je bij Club Brugge het meeste waar voor je geld te krijgen.

Ondanks dat ze dit seizoen kampioen zijn geworden kregen Anderlecht supporters niet het meeste waar voor hun geld. In vergelijking met de kosten voor Anderlecht abonnementen, doelpunt gemiddeld €4,42 en een punt €5,23. De reden hiervoor ligt namelijk bij de prijs van een abonnement, dat is met €230 namelijk de duurste.

Westerlo-fans het slechtst af

Verliezers dit seizoen zijn de fans van Westerlo en KV Mechelen, waar je respectievelijk €10,63 en €6,77 per doelpunt betaalde dit seizoen. Het is niet verrassend dat je bij Westerlo per punt het meeste kwijt bent, omdat ze slechts 12 punten in eigen huis hebben behaald, en mede daardoor gedegradeerd zijn. Waasland-Beveren volgt als één na duurste club, daar betaal je €9,29 per punt.