Batshuayi schenkt (meer) klare wijn over zijn toekomst

Mogelijk stalt Chelsea hem elders als Diego Costa blijft of als de Londenaren een andere topspits aantrekken. Maar opties genoeg voor de makkelijk scorende aanvaller. West Ham en Newcastle toonden al interesse in een uitleenbeurt. Veel zal afhangen van Costa.

“Eerlijk gezegd, ik probeer er mijn hoofd niet te veel over te breken”, aldus Batshuayi in Het Nieuwsblad. “We hebben nog een match te spelen en daar probeer ik me 200 procent op te concentreren. Daarna zal het aan het bestuur en de coach zijn om een beslissing te nemen. Ik ben de speler, ik ga waar Chelsea me stuurt.”