Club Brugge krijgt hulp uit onverwachte hoek om transfersom Izquierdo naar fenomenale hoogte te stuwen

Zo weet Goal.com dat Colombiaans bondscoach José Pekerman een onderhoud had met de winger van Club Brugge. De kansen stijgen dus voor Izquierdo om zijn debuut te maken voor de nationale ploeg.

Iets wat zijn transferwaarde, door Transfermarkt momenteel op 12,5 miljoen geschat, ongetwijfeld zal verhogen. Geïnteresseerde ploegen slaan dus misschien beter vroeg dan laat hun slag. Colombia is een topland in het mondiale voetbal, maar toch voelt het vreemd aan dat Izquierdo er nog nooit bij was. Beter laat dan nooit.