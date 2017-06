OFFICIEEL: Cercle Brugge blijft hard gaan, met contractverlenging en nieuw talent van Argentijnse topclub

Doelman Miguel Van Damme verlengde bij Cercle met twee seizoenen. Hij was een vaste waarde in het Jan Breydelstadion, maar kreeg in 2015 te maken met leukemie. "Met deze verlenging hernieuwt Cercle Brugge het vertrouwen in Miguel nadat hij de afgelopen maanden een zware strijd heeft geleverd," gaf sportief directeur François Vitali mee.

Daarnaast verwelkomt De Vereniging ook een nieuwe speler, en niet zomaar één: Jonathan Farias komt over van Argentijnse topclub Boca Juniors. De 19-jarige aanvallende middenvelder haalde zelfs de voorselectie van de nationale ploeg op het WK U20, maar viel uiteindelijk nipt naast de boot.