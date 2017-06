Onwaarschijnlijk: scheidsrechter houdt rode kaarten na ordinaire knokpartij op de Confederations Cup op zak, discussie over nut van de video-assistent laait hoog op

Op het eind van de match laaiden de emoties hoog op. Binnen de kortste keren gingen nagenoeg alle spelers met elkaar op de vuist. Scheidsrechter Gassama en zijn kompanen kenden alle moeite van de wereld om de bokspartij onder controle te houden.

Toen de rust eindelijk terugkeerde, was het uitkijken naar hoeveel gele en rode kaarten de scheids uit zijn broekzak zou toveren. De arbiter had namelijk overleg kunnen plegen met de videoscheidsrechter.

Maar wat bleek. Zelfs na overleg met de man die de herhalingen kon bekijken, volgde amper één geel karton. En dat terwijl enkele rode kaarten op hun plaats waren. De beslissing zal hoe dan ook de discussie voeden over het nut van de video-assistent. Voor de volledigheid: Mexico won de wedstrijd uiteindelijk met 2-1.

All of this happened and no red cards were issued in the Mexico v New Zealand game. Disgusting. #ConfederationsCup pic.twitter.com/0yvAJH9Weu