OFFICIEEL: Cercle haalt international in huis

Lloyd Palun komt over van Franse tweedeklasser Red Star en tekende een contract voor twee seizoenen in Brugge. De 28-jarige verdedigende middenvelder brengt overigens ook al in de Ligue 1 en speelt zelfs samen met superspits Aubameyang bij de nationale pleog van Gabon.

“We zijn heel opgetogen om Lloyd te mogen verwelkomen op Cercle. Hij heeft ervaring op het hoogste niveau bij OGC Nice en bij de nationale ploeg van Gabon. We zijn er van overtuigd dat hij deze ervaring zal delen met de groep,” liet sportief directeur Francois Vitali weten op de clubwebsite.