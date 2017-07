Komst van 'overbodige' Gent-spits Perbet naar Club Brugge is absolute noodzaak, andere aanvaller is twee maand out

door Redactie



Ivan Leko geeft toelichting bij de transfer van Jérémy Perbet

Foto: © photonews

De deal is nu helemaal in kannen en kruiken. Club Brugge kondigde in de vooravond zelf de transfer van Jérémy Perbet aan. De 32-jarige Fransman trekt voor twee jaar naar Jan Breydel.