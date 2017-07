Dit is het astronomisch loon dat Acheampong in China kan gaan verdienen

Geef toe: in zijn geval zou u ook wel even twijfelen. De razendsnelle flankspeler kan in China maar liefst 3,7 miljoen euro gaan verdienen, weet HLN. Dat is vier keer wat hij nu verdient bij Anderlecht. Natuurlijk had de Ghanees zijn gedachten gezet op een transfer naar een grote competitie, maar zo'n astronomisch bedrag is moeilijk te weigeren.

Gisteren trainde hij alvast niet mee bij Anderlecht en 's avonds stapte hij op het vliegtuig richting China om de omstandigheden te bekijken. Anderlecht zou rond de 7 miljoen euro vangen voor zijn linkerflank, indien hij akkoord gaat. Acheampong moet nu de afweging maken of het financiële opweegt tegen het sportieve, dat heel wat minder zal zijn.