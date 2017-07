Journalist werpt bom in Engeland: Chelsea wil sterspeler Man City en Guardiola is akkoord

Sainz beweert dat er een akkoord in de maak is over Sergio Agüero. De Argentijnse aanvaller van City zou zelfs mogen vertrekken van Pep Guardiola, die zijn 'ok' gaf voor de transfer. Antonio Conte zoekt nog steeds een vervanger voor Diego Costa, die niet meer in de plannen van de Italiaanse manager voorkomt.

Chelsea werd eerder al aan andere topspitsen gekoppeld, maar zag transfertarget nummer 1, Romelu Lukaku, naar concurrent Manchester United vertrekken. Ook Dortmund-spits Pierre-Emerick Aubameyang werd al genoemd, net als Alvaro Morata en Andrea Belotti.