Schitterend nieuws: eersteklasser meldt dat ze locatie hebben voor nieuw stadion

Op de spelerspresentatie voor het nieuwe seizoen kwam er wel witte rook uit het Guldensporenstadion. Er werd aangekondigd dat er een locatie is gevonden, maar voorlopig willen ze die nog niet onthullen. De stad Kortrijk wil wel meestappen in het verhaal en dus staat er niets de bouw ervan nog in de weg.

In het verleden werden Ter Biest in Wevelgem - waar Ikea een vestiging wil neerpoten - en een terrein aan bedrijvenpark Evolis in Kortrijk genoemd als mogelijke locaties. Dat tweede terrein zou meer kans maken.